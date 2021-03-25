«Денвер» заполучил Аарона Гордона
Форвард «Орландо Мэджик» Аарон Гордон обменян в «Денвер Наггетс» на защитников Гэри Харриса и Ар Джей Хэмптона, а также пик первого раунда на драфте, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Ранее «Орландо» обменял центрового Николу Вучевича и защитника Эвана Фурнье в «Чикаго Буллс» и «Бостон Селтикс» соответственно. Клуб планирует уйти в длительную перестройку, от обмена застрахованы только молодые ныне травмированные баскетболисты Маркелл Фульц и Джонатан Айзек.
В нынешнем сезоне Гордон набирает 14,6 очка, 6,6 подбора и 4,2 передачи за матч, реализуя 37,5% трёхочковых. Аарон получит 18 млн долларов за сезон, его контракт истекает после завершения сезона-2021/2022.
Рекомендуем вам
- 25 марта 2021
-
21:42
-
20:55
-
20:36
-
19:38
-
19:11
-
18:46
-
18:17
-
17:29
-
17:07
-
16:11
-
16:02
-
15:04
-
14:03
-
13:28
-
12:30
-
12:03
-
11:25
-
10:41
-
10:16
-
09:36
-
09:28
-
08:05
-
07:30
-
06:31
-
00:48
- 24 марта 2021
-
23:58
-
22:26
-
21:02
-
20:11
-
18:21
-
18:20
-
17:17
-
16:28
-
15:47
-
14:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам