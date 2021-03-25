«Денвер» заполучил Аарона Гордона

Форвард «Орландо Мэджик» Аарон Гордон обменян в «Денвер Наггетс» на защитников Гэри Харриса и Ар Джей Хэмптона, а также пик первого раунда на драфте, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



Ранее «Орландо» обменял центрового Николу Вучевича и защитника Эвана Фурнье в «Чикаго Буллс» и «Бостон Селтикс» соответственно. Клуб планирует уйти в длительную перестройку, от обмена застрахованы только молодые ныне травмированные баскетболисты Маркелл Фульц и Джонатан Айзек.



В нынешнем сезоне Гордон набирает 14,6 очка, 6,6 подбора и 4,2 передачи за матч, реализуя 37,5% трёхочковых. Аарон получит 18 млн долларов за сезон, его контракт истекает после завершения сезона-2021/2022.