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ЦСКА крупно обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге

ЦСКА крупно обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

В Москве завершился матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Црвену Звезду».

Хозяева мощно начали встречу и уже после первой четверти лидировали с преимуществом в 12 очков — 31:19. Во второй десятиминутке белградцы немного пришли в себя и минимально выиграли четверть, таким образом, на большой перерыв команды ушли при счёте 50:39 в пользу хозяев.

Во второй половине встречи «армейцы» уверенно контролировали происходящее на паркете и одержали победу с двузначным счётом — 87:72

Лучшими в составе победителей стал Торнике Шенгелия, записавший в актив 16 очков, 15 очков на счету Дэниела Хэкетта, ещё по 14 очков в активе Уилла Клайберна и Йоханесса Фойгтмана. У «Црвены Звезды» 20 очков набрал Деян Давидовац.

Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
25 марта 2021, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
87 : 72
Црвена Звезда
Белград, Сербия
ЦСКА: Шенгелия - 16, Хэкетт - 15, Клайберн - 14, Фойгтман - 14, Джеймс - 13, Эрик - 8, Антонов - 3, Лундберг - 2, Стрелниекс - 2, Курбанов, Ухов, Хоменко
Црвена Звезда: Давидовац - 20, Нноко - 12, Холл - 11, Лойд - 9, Симонович - 8, Добрич - 6, Ягодич-Куриджа - 4, Уолден - 2, Кузмич, Раданов, Ускокович
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