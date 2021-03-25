Е. Пашутин: в Казани нужно играть в физически жёсткий контакт, нас ждёт сложнейший матч

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился впечатлениями от победы команды во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Еврокубка с УНИКСом (86:74) и отметил, что в решающем матче серии команде нужно будет продемонстрировать жёсткий баскетбол.

«Хочу поздравить команду, болельщиков и всю организацию с победой. Сегодня были готовы к физическому контакту, играли жёстко, контролировали их снайперов, которые забили только десять трёхочковых. Контролировали подбор, за исключением четвёртой четверти. Неплохо играли в нападении, сегодня сделали меньше ошибок. Показали фирменное движение мяча, которое сыграло важную роль.

Понимаем, что впереди нас ждёт сложнейший матч в Казани. Наша задача – восстановиться и проанализировать свои ошибки. В Казани нужно играть в физически жёсткий контакт, ведь это плей-офф и лёгких игр на таких стадиях не бывает. Сделаем всё для победы, нам предстоит продемонстрировать командный дух и все свои лучшие качества, чтобы победить и выйти в полуфинал», — приводит слова специалиста официальный сайт краснодарского клуба.