Дрю Гордон: в хорошем настроении готовимся к решающей битве в Казани

Центровой «Локомотива-Кубань» Дрю Гордон подвёл итог второго матча 1/4 финала Еврокубка против УНИКСа (86:74, 1-1 в серии).

«Я горд за команду и очень рад, что нам удалось выиграть. Это был матч, в котором у нас не было права на ошибку. Мы были сконцентрированы и сделали правильные выводы после первого матча в Казани, усилили игру и смотрелись намного уверенней. Знали, что это будет тяжелая игра, в которой будет много физического контакта. Благодаря правильным установкам тренера и тому, что были сфокусированы на результате, смогли одержать победу. Теперь в хорошем настроении готовимся к решающей битве в Казани, на которую мы должны настроиться таким же образом, как сделали это сегодня», — сказал Гордон.