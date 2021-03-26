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«Голден Стэйт» без Карри разгромлен «Сакраменто», «Лейкерс» без Леброна уступили «Сиксерс»

«Голден Стэйт» без Карри разгромлен «Сакраменто», «Лейкерс» без Леброна уступили «Сиксерс»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче игрового дня «Сакраменто Кингз» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 141:119.

В составе победителей лучшими на площадке были Де’Арон Фокс (44 очка), Ричаун Холмс (25 очков и 11 подборов) и Тайрис Халибёртон (21 очко). У «Уорриорз» наиболее результативными в матче были Эндрю Уиггинс (26 очков и 10 подборов), Келли Убре (19 очков) и Нико Манньон (19 очков). Стефен Карри участия в матче не принимал.

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2021, пятница. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
141 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Фокс - 44, Холмс - 25, Халибёртон - 21, Гай - 17, Хилд - 16, Мету - 8, Джеффрис - 5, Джеймс - 3, Барнс - 2, Багли III, Вудард, Рэмси, Уайтсайд
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 26, Манньон - 19, Убре - 19, Пул - 17, Тоскано-Андерсон - 15, Бэйзмор - 6, Луни - 6, Уайзмен - 6, Ли - 5, Грин, Карри, Крисс, Мюлдер, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Уонамэйкер

В другом матче игрового дня «Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 109:101. У «Сиксерс» лучшими на паркете были Дэнни Грин (28 очков), Сет Карри (19 очков) и Тобиас Харрис (17 очков). У «Лейкерс» наиболее заметными в игре были Кайл Кузма (25 очков), Деннис Шрёдер (20 очков и 11 передач) и Монтрезл Харрелл (20 очков). Леброн Джеймс участия в игре не принимал.

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2021, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс: Кузма - 25, Харрелл - 20, Шрёдер - 20, Колдуэлл-Поуп - 19, Марк Газоль - 5, Моррис - 5, Мэттьюз - 3, Хортон-Такер - 3, Карузо - 1, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Дэвис, Кейкок, Маккинни
Филадельфия Сиксерс: Грин - 28, Карри - 19, Харрис - 17, Милтон - 12, Симмонс - 9, Коркмаз - 6, Скотт - 6, Ховард - 6, Рид - 4, Тибулл - 2, Джо, Макси, Такер, Эмбиид
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