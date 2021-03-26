«Голден Стэйт» без Карри разгромлен «Сакраменто», «Лейкерс» без Леброна уступили «Сиксерс»

В очередном матче игрового дня «Сакраменто Кингз» дома обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 141:119.
В составе победителей лучшими на площадке были Де’Арон Фокс (44 очка), Ричаун Холмс (25 очков и 11 подборов) и Тайрис Халибёртон (21 очко). У «Уорриорз» наиболее результативными в матче были Эндрю Уиггинс (26 очков и 10 подборов), Келли Убре (19 очков) и Нико Манньон (19 очков). Стефен Карри участия в матче не принимал.
В другом матче игрового дня «Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 109:101. У «Сиксерс» лучшими на паркете были Дэнни Грин (28 очков), Сет Карри (19 очков) и Тобиас Харрис (17 очков). У «Лейкерс» наиболее заметными в игре были Кайл Кузма (25 очков), Деннис Шрёдер (20 очков и 11 передач) и Монтрезл Харрелл (20 очков). Леброн Джеймс участия в игре не принимал.
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