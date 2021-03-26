Скандальный Мейерс Леонард отчислен из клуба, его карьера в НБА под вопросом
«Оклахома-Сити Тандер» отчислила центрового Майерса Ленарда, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Леонард не провел ни одного матча за «Тандер», которые выменяли его из «Майами Хит» на прошлой неделе в рамках сделки по Тревору Аризе. Ленард в начале февраля выбыл из строя до конца сезона из-за травмы плеча. 11 марта игрок был оштрафован НБА на 50 тысяч долларов и дисквалифицирован на неделю за антисемитские высказывания во время стрима видеоигры 8 марта.
Контракт Леонарда был рассчитан до конца сезона-2020/2021 и включал опцию команды на сезон-2021/2022. Баскетболист станет неограниченным свободным агентом в межсезонье, но продолжение его карьеры в НБА под вопросом.
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