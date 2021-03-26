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Хавьер Паскуаль: для «Зенита» это важная игра, не такая важная для «Химок»

Хавьер Паскуаль: для «Зенита» это важная игра, не такая важная для «Химок»
Баскетбол / Евролига 0
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Химками», который состоится сегодня, 26 марта.

«В последних играх мы более-менее показывали хороший баскетбол, но нам необходимо прибавлять в последней части игры. Прошлые игры нам не удавалось закончить с тем преимуществом, которое было в начале. Впереди ещё пять матчей. С каждым днём каждая игра становится более важной, чтобы попасть в итоге в топ-8 команд Евролиги. Следующий матч против «Химок». Для нас это важная игра, не такая важная для них, потому что они последние в турнирной таблице, но у них и так достаточно мотивации, чтобы провести этот матч. Все наши игроки готовы, сегодня мы провели тренировку в полном составе и, надеюсь, что так и продолжим, без травм», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

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