Хавьер Паскуаль: для «Зенита» это важная игра, не такая важная для «Химок»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Химками», который состоится сегодня, 26 марта.
«В последних играх мы более-менее показывали хороший баскетбол, но нам необходимо прибавлять в последней части игры. Прошлые игры нам не удавалось закончить с тем преимуществом, которое было в начале. Впереди ещё пять матчей. С каждым днём каждая игра становится более важной, чтобы попасть в итоге в топ-8 команд Евролиги. Следующий матч против «Химок». Для нас это важная игра, не такая важная для них, потому что они последние в турнирной таблице, но у них и так достаточно мотивации, чтобы провести этот матч. Все наши игроки готовы, сегодня мы провели тренировку в полном составе и, надеюсь, что так и продолжим, без травм», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».
- 26 марта 2021
-
13:23
-
13:18
-
12:48
-
11:57
-
11:14
-
11:12
-
10:44
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
07:58
-
07:56
-
07:53
-
06:39
-
06:07
-
00:57
- 25 марта 2021
-
23:25
-
23:09
-
22:57
-
21:49
-
21:42
-
20:55
-
20:36
-
19:38
-
19:11
-
18:46
-
18:17
-
17:29
-
17:07
-
16:11
-
16:02
-
15:04
-
14:03
-
13:28
-
12:30