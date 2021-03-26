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Станислав Ильницкий успешно прооперирован в Италии

Станислав Ильницкий успешно прооперирован в Италии
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Капитан «Локомотива-Кубань» Станислав Ильницкий получил травму в матче Еврокубка против «Тренто». 25 марта форварду красно-зеленых сделали операцию, сообщает официальный сайт клуба.

Ильницкий в течение двух недель будет получать необходимые послеоперационные процедуры в Италии, после чего вернется в Россию для дальнейшего восстановления.

«Операция прошла по плану, и капитан уже приступил к процессу реабилитации в клинике. Обычно срок возвращения к полноценным тренировкам после подобных травм занимает до 6 месяцев. Но многое будет зависеть от индивидуальных особенностей восстановления», — заявил Константин Шубин, начальник медицинской службы ПБК «Локомотив-Кубань».

Фото доступно в «Инстаграме» «Локомотива-Кубань».

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