Станислав Ильницкий успешно прооперирован в Италии
Капитан «Локомотива-Кубань» Станислав Ильницкий получил травму в матче Еврокубка против «Тренто». 25 марта форварду красно-зеленых сделали операцию, сообщает официальный сайт клуба.
Ильницкий в течение двух недель будет получать необходимые послеоперационные процедуры в Италии, после чего вернется в Россию для дальнейшего восстановления.
«Операция прошла по плану, и капитан уже приступил к процессу реабилитации в клинике. Обычно срок возвращения к полноценным тренировкам после подобных травм занимает до 6 месяцев. Но многое будет зависеть от индивидуальных особенностей восстановления», — заявил Константин Шубин, начальник медицинской службы ПБК «Локомотив-Кубань».
Фото доступно в «Инстаграме» «Локомотива-Кубань».
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