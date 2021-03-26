Гомельский оценил возможность назначения Яннакиса главным тренером ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский оценил возможность назначения бывшего греческого баскетболиста и тренера Панайотиса Яннакиса в ЦСКА.

«Яннакис был великолепным игроком. В сборной Греции в 80-е годы пара Яннакиса и Галлиса наводила ужас на соперников. А вот тренерская карьера Яннакиса идёт неравномерно. Не знаю, с кем работает в этом сезоне, если работает вовсе. Не думаю, что кандидатуру Яннакиса следует рассматривать всерьёз», — написал Гомельский на своём сайте.

Вчера, 25 марта, ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Црвену Звезду» — 87:72. Лучшими в составе победителей стал Торнике Шенгелия, записавший в актив 16 очков. Завтра, 27 марта, ЦСКА предстоит встреча с УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ.