Эксперт: поздравляю «Клипперс» с первым титулом
Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс отреагировал на переход разыгрывающего Рэджона Рондо из «Аталанта Хоукс» в «Лос-Анджелес Клипперс».
«Поздравляю, «Клипперс», вы только что выиграли свой первый титул НБА. Вы наконец-то подписали Рондо. Волшебный трансфер, за который я боролся в межсезонье. Он убил сразу двух зайцев – сначала получил контракт на более крупную сумму, а потом стал основным разыгрывающим «Клипперс», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».
В нынешнем сезоне Рондо набирает 3,9 очка и 3,5 передачи в среднем за игру, реализуя 37,8% бросков из-за дуги. Рэджон не смог вписаться в состав «Хоукс», к которым присоединился в межсезонье-2020 после завоевания титула чемпиона НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
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