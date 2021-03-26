Президент ЦСКА: впереди совершенно особенный матч с «Зенитом». Для питерцев это игра жизни
Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился ожиданиями от предстоящих матчей команды.
«Последнюю победу в «Мегаспорте» мы одержали 13 января, и в этом смысле приятно снова победить на домашней арене. Качество игры обсуждать нет смысла, ситуация такова, что результат сейчас намного важнее.
Впереди два сложных матча: в субботу с УНИКСом в Единой лиге ВТБ и во вторник совершенно особенный матч с «Зенитом» на выезде. Мы должны быть предельно сконцентрированы, потому что для питерцев с учётом борьбы за плей-офф эта встреча — матч жизни. Постараемся быть готовыми и показать командный баскетбол», — приводит слова Ватутина ТАСС.
ЦСКА и «Зенит» встретятся в матче 31-го тура Евролиги. Игра пройдёт 30 марта в Санкт-Петербурге, начало встречи — в 20:00 мск.
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