Украинский баскетболист попал на обложку Playboy

Украинский форвард МБК «Николаев» Макс Конате попал на обложку журнала Playboy. Снимки с фотосессии с престижным изданием он выложил на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

«Интересный опыт и красивые фото на память, круто участвовать в подобных фотосессиях. Я познакомился с редактором Playboy, мы также запланировали съёмки летом на баскетбольной площадке и интервью для YouTube-канала. В будущем хотел бы работать с американским журналом GQ», — приводит слова Конате «Униан».

Соответствующее фото доступно на странице баскетболиста в «Инстаграме».

30-летний Конате является уроженцем Донецка. В прошло он выступал в российских клубах «Сахалин» и «Красный Октябрь». У него также есть опыт выступлений в Беларуси, Эстонии и Франции.