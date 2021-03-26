Украинский баскетболист попал на обложку Playboy
Украинский форвард МБК «Николаев» Макс Конате попал на обложку журнала Playboy. Снимки с фотосессии с престижным изданием он выложил на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
«Интересный опыт и красивые фото на память, круто участвовать в подобных фотосессиях. Я познакомился с редактором Playboy, мы также запланировали съёмки летом на баскетбольной площадке и интервью для YouTube-канала. В будущем хотел бы работать с американским журналом GQ», — приводит слова Конате «Униан».
Соответствующее фото доступно на странице баскетболиста в «Инстаграме».
30-летний Конате является уроженцем Донецка. В прошло он выступал в российских клубах «Сахалин» и «Красный Октябрь». У него также есть опыт выступлений в Беларуси, Эстонии и Франции.
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