«Зенит» обыграл «Химки» с разницей +21

В Мытищах завершился матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга удачно начала встречу и после первой четверти повела с небольшим преимуществом — 14:11. К большому перерыву подопечные Паскуаля оторвались от «Химок» уже на 10 очков — 39:29.

Во второй половине «Зенит» продолжил наращивать преимущество. В итоге команда с берегов Невы добилась победы с разгромным счётом — 91:70.

Самым результативным в составе победителей стал Остин Холлинс, набравший 17 очков, ещё 13 баллов в активе Кевина Пангоса. У «Химок» 23 очка на счету Джордана Мики. Алексей Швед, вернувшийся в строй впервые после повреждения, записал в актив 19 очков, 4 подбора и 3 передачи.