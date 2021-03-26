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«Зенит» обыграл «Химки» с разницей +21

«Зенит» обыграл «Химки» с разницей +21
Баскетбол / Евролига 0

В Мытищах завершился матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга удачно начала встречу и после первой четверти повела с небольшим преимуществом — 14:11. К большому перерыву подопечные Паскуаля оторвались от «Химок» уже на 10 очков — 39:29.

Во второй половине «Зенит» продолжил наращивать преимущество. В итоге команда с берегов Невы добилась победы с разгромным счётом — 91:70.

Самым результативным в составе победителей стал Остин Холлинс, набравший 17 очков, ещё 13 баллов в активе Кевина Пангоса. У «Химок» 23 очка на счету Джордана Мики. Алексей Швед, вернувшийся в строй впервые после повреждения, записал в актив 19 очков, 4 подбора и 3 передачи.

Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
26 марта 2021, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
70 : 91
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Химки: Мики - 23, Швед - 19, Макколум - 17, Зайцев - 5, Карасёв - 4, Воронов - 2, Валиев, Вяльцев, Кадошников, Моня, Понкрашов, Шарапов
Зенит: Холлинс - 17, Пангос - 13, Бэрон - 10, Пойтресс - 10, Гудайтис - 9, Зубков - 9, Понитка - 9, Томас - 9, Риверс - 5, Блэк, Фридзон, Хвостов
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