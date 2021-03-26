Андрей Мальцев: будем переживать за «Зенит» в борьбе за плей-офф Евролиги

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом» (70:91), отметив, что будет вместе с игроками переживать за петербуржцев, когда те будут проводить решающие матчи за право участия в плей-офф турнира.

«Поздравляю «Зенит» с уверенной победой. Они выиграли все четверти и показали очень хороший баскетбол. Желаю им удачи в борьбе за плей-офф Евролиги, будем за них переживать», — приводит слова Мальцева официальный сайт клуба из Московской области.

Поражение от «Зенита» стало для «Химок» четвёртым кряду в Евролиге. Последний раз в турнире они побеждали 2 марта, когда на домашней арене был повержен «Реал» (78:77).