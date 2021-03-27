«Милуоки» прервал 8-матчевую серию побед, уступив «Бостону». «Бруклин» обыграл «Детройт»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-Форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» на домашнем паркете уступил «Бостон Селтикс» — 114:122 и тем самым прервал восьмиматчевую победную серию.

Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс лёгкий форвард Джейсон Тейтум, на счету которого 34 очка, шесть подборов и семь передач – он же стал самым результативным игроком матча. Лучшую результативность в составе «Милуоки» продемонстрировал Крис Миддлтон – 19 очков, три подбора и четыре передачи.

В других встречах игрового дня дабл-дабл Джеймса Хардена (44 очка, 14 подборов и восемь передач) помог «Бруклин Нетс» одержать победу на выезде над «Детройт Пистонс» (113:111), дабл-дабл Паскаля Сиакама (26 очков, 11 подборов, шесть передач) не спас «Торонто Рэпторс» от домашнего поражения «Финикс Санз» (100:104), 37 очков Николы Йокича помогли «Денвер Наггетс» сломить сопротивление «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:108), «Орландо Мэджик» дома уступил «Портленд Трейл Блэйзерс» (105:112), «Хьюстон Рокетс» проиграл «Миннесоте Тимбервулвз» (101:107).