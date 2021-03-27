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«Милуоки» прервал 8-матчевую серию побед, уступив «Бостону». «Бруклин» обыграл «Детройт»

«Милуоки» прервал 8-матчевую серию побед, уступив «Бостону». «Бруклин» обыграл «Детройт»
Баскетбол / НБА 0
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-Форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» на домашнем паркете уступил «Бостон Селтикс» — 114:122 и тем самым прервал восьмиматчевую победную серию.

Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс лёгкий форвард Джейсон Тейтум, на счету которого 34 очка, шесть подборов и семь передач – он же стал самым результативным игроком матча. Лучшую результативность в составе «Милуоки» продемонстрировал Крис Миддлтон – 19 очков, три подбора и четыре передачи.

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2021, суббота. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
114 : 122
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Миддлтон - 19, Холидэй - 17, Адетокунбо - 16, Меррилл - 15, Дивинченцо - 13, Адетокунбо - 12, Коннотон - 6, Лопес - 6, Форбс - 6, Toupane - 2, Дьяките - 2, Куруч, Нвора, Портис, Такер
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Смарт - 23, Уокер - 21, Браун - 18, Притчард - 7, Уильямс - 7, Уильямс - 7, Вагнер - 3, Фалль - 2, Корнет, Лэнгфорд, Несмит, Оджелей, Томпсон, Уотерс, Фурнье, Эдвардс

В других встречах игрового дня дабл-дабл Джеймса Хардена (44 очка, 14 подборов и восемь передач) помог «Бруклин Нетс» одержать победу на выезде над «Детройт Пистонс» (113:111), дабл-дабл Паскаля Сиакама (26 очков, 11 подборов, шесть передач) не спас «Торонто Рэпторс» от домашнего поражения «Финикс Санз» (100:104), 37 очков Николы Йокича помогли «Денвер Наггетс» сломить сопротивление «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:108), «Орландо Мэджик» дома уступил «Портленд Трейл Блэйзерс» (105:112), «Хьюстон Рокетс» проиграл «Миннесоте Тимбервулвз» (101:107).

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2021, суббота. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
111 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Грант - 19, Бей - 14, Джексон - 14, Пламли - 13, Джозеф - 9, Эллингтон - 9, Джексон - 8, Ли - 8, Макгрудер - 7, Диалло - 6, Кук - 2, Стюарт - 2, Думбуйа, Окафор, Сирвидис, Смит, Хейз
Бруклин Нетс: Харден - 44, Гриффин - 17, Джордан - 10, Харрис - 9, Грин - 8, Джонсон - 8, Браун - 7, Луваву-Кабарро - 7, Клэкстон - 3, Джонсон, Динвидди, Дюрант, Ирвинг, Кьоцца, Перри, Шамет
НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2021, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
100 : 104
Финикс Санз
Финикс
Торонто Рэпторс: Сиакам - 26, Ванвлит - 22, Ануноби - 15, Лоури - 11, Трент-мл. - 8, Бэйнс - 6, Буше - 5, Флинн - 5, Худ - 2, Бембри, Ватанабэ, Джонсон, Маккоу, Уотсон, Харрис
Финикс Санз: Пол - 19, Эйтон - 19, Букер - 16, Бриджес - 11, Гэллоуэй - 8, Краудер - 8, Шарич - 8, Джонсон - 7, Крэйг - 4, Пэйн - 4, Александер, Камински, Картер, Мур, Надер, Смит
НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2021, суббота. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
108 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 39, Бледсо - 16, Александер-Уолкер - 14, Ингрэм - 13, Харт - 10, Адамс - 8, Льюис - 6, Хэйс - 2, Болл, Габриэль, Джонсон, Ивунду, Магней, Маршалл, Эрнангомес
Денвер Наггетс: Йокич - 37, Портер - 25, Маррей - 23, Миллсэп - 16, Бартон - 5, Ннаджи - 3, Грин - 2, Дозьер - 2, Бол, Гордон, Кампаццо, Кларк, Макги, Моррис, Уиттингтон, Ховард, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2021, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
105 : 112
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Орландо Мэджик: Океке - 22, Эннис - 18, Бэйкон - 17, Берч - 14, Бамба - 11, Картер-Уильямс - 11, Рэндл - 10, Мане - 2, Айзек, Картер, Портер, Росс, Тиг, Фульц, Харрис, Хэмптон, Энтони
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 22, Пауэлл - 22, Кантер - 15, Ковингтон - 15, Саймонс - 15, Нуркич - 8, Энтони - 8, Джонс - 7, Блевинс, Джайлс, Коллинс, Лиллард, Литтл, Эллеби
НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2021, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 101
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 29, Эрнангомес - 19, Рид - 16, Макдэниелс - 14, Эдвардс - 12, Ноуэлл - 8, Вандербилт - 5, Маклафлин - 2, Рубио - 2, Бисли, Дэвис, Калвер, Лейман, Окоги, Расселл
Хьюстон Рокетс: Вуд - 24, Маклемор - 21, Уолл - 14, Огастин - 13, Браун - 11, Тэйт - 10, Уилсон - 6, Мартин - 2, Брэдли, Гордон, Лэмб, Нваба, Олиник, Паттон, Портер, Хаус, Экзам
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