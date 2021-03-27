Зайон Уильямсон выдал мощнейшую игру в карьере и покорил вековой рекорд Шакила О'Нила

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон в матче регулярного чемпионата НБА против «Денвер Наггетс» (108:113) набрал рекордные в карьере 39 очков (16 из 19 с игры, 1 из 1 трёхочковых, 6 из 7 штрафных), 10 подборов, 5 передач и 2 блок-шота.



Зайон — первый игрок «Пеликанс» со статистикой 35/10/5 при 80% точности с игры после Дэвида Уэста в 2010 году. Уильямсон стал вторым игроком в XXI веке с 95 набранными очками при 75% точности на отрезке из трёх матчей, присоединившись к легендарному Шакилу О'Нилу.

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Уильямсон был выбран под первым номером драфта НБА 2019 года. Он проводит второй сезон в лиге.