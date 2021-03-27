Кущенко рассказал о сложности, которую доставляет успешная игра российских клубов в Европе

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что успешные выступления российских клубов на международной арене доставляют организаторам Единой лиги ВТБ трудности при составлении календаря.

«Серьёзная нагрузка для Единой лиги ВТБ. Евролига перенесла Финал четырёх» на конец мая, есть дедлайн от ФИБА из-за олимпийской квалификации летом. Мы в ежедневной коммуникации с клубами, которые проходят дальше в Европе, и будем с ними буквально в ручном режиме составлять расписание. И по регламенту мы должны все раунды плей-офф провести до трёх побед.

Идут европейские кампании команд Единой лиги ВТБ, и во всех турнирах наши представители играют успешно. «Нижний Новгород» уверенно вышел в финальную восьмёрку Лиги чемпионов, «Парма вышла в «Финал четырёх» Кубка ФИБА. ЦСКА в Евролиге одержал важную победу с турнирной точки зрения, и видно, что армейцы возвращаются на победную поступь», — приводит слова Кущенко ТАСС.