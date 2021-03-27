Самый высокий игрок Европы оставил не у дел самого дорогого — момент тура Евролиги

Пресс-служба Евролиги на канале турнира в YouTube опубликовала лучшие моменты 31-го тура регулярного чемпионата.
В топ-10 нашлось место и одному из эпизодов матча ЦСКА — «Црвена Звезда». Блок-шот в исполнении Торнике Шенгелии, который привёл к дальнейшей атаке, и лэй-апу в исполнении Майка Джеймса попал на третье место рейтинга. На втором месте — аллей-уп в исполнении игроков «Валенсии», который соорудили Сэм ван Россом и Деррик Уильямс в матче с «Миланом».
Лучшим же моментом тура стал эпизод с участием самого высокого игрока Евролиги. 224-сантиметровый центровой «Альбы» Крист Кумадже сначала поставил блок-шот самому высокооплачиваемому игроку «Барселоны» и всей Евролиги Николе Миротичу, а затем успел вернуться в атаку и реализовал аллей-уп, которому не сумел помешать всё тот же Миротич.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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