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Самый высокий игрок Европы оставил не у дел самого дорогого — момент тура Евролиги

Самый высокий игрок Европы оставил не у дел самого дорогого — момент тура Евролиги
Баскетбол / Евролига 0
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Пресс-служба Евролиги на канале турнира в YouTube опубликовала лучшие моменты 31-го тура регулярного чемпионата.

В топ-10 нашлось место и одному из эпизодов матча ЦСКА — «Црвена Звезда». Блок-шот в исполнении Торнике Шенгелии, который привёл к дальнейшей атаке, и лэй-апу в исполнении Майка Джеймса попал на третье место рейтинга. На втором месте — аллей-уп в исполнении игроков «Валенсии», который соорудили Сэм ван Россом и Деррик Уильямс в матче с «Миланом».

Лучшим же моментом тура стал эпизод с участием самого высокого игрока Евролиги. 224-сантиметровый центровой «Альбы» Крист Кумадже сначала поставил блок-шот самому высокооплачиваемому игроку «Барселоны» и всей Евролиги Николе Миротичу, а затем успел вернуться в атаку и реализовал аллей-уп, которому не сумел помешать всё тот же Миротич.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

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