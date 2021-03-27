Эксперт: лучшая сделка «Лейкерс»? Не выменивать Кайла Лоури

Известный обозреватель Скип Бэйлесс полагает, что лучший ход менеджмента «Лейкерс» перед дедлайном обменов заключался в том, что в клубе приняли решение отказаться по сделке с обменом разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури.

«Есть такая поговорка — «иногда лучшая сделка — отсутствие сделки». Лучшая сделка «Лейкерс» перед дедлайном? Решение не выменивать Лоури. Это была плохая идея. Я с приятным удивлением узнал, что «Лейкерс» отказались от его приобретения. Это был бы шаг отчаяния, который уничтожил бы и без того малые шансы «Лейкерс» на второй титул подряд.

Я уважаю Кайла, но он маловат, ему 35 лет, и у него не лучшая статистика на протяжении карьеры. Не уверен, что он смог бы играть вместе с Джеймсом», — приводит слова Бэйлисса Parlons-Basket.