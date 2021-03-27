Эксперт: лучшая сделка «Лейкерс»? Не выменивать Кайла Лоури

Известный обозреватель Скип Бэйлесс полагает, что лучший ход менеджмента «Лейкерс» перед дедлайном обменов заключался в том, что в клубе приняли решение отказаться по сделке с обменом разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури.
«Есть такая поговорка — «иногда лучшая сделка — отсутствие сделки». Лучшая сделка «Лейкерс» перед дедлайном? Решение не выменивать Лоури. Это была плохая идея. Я с приятным удивлением узнал, что «Лейкерс» отказались от его приобретения. Это был бы шаг отчаяния, который уничтожил бы и без того малые шансы «Лейкерс» на второй титул подряд.
Я уважаю Кайла, но он маловат, ему 35 лет, и у него не лучшая статистика на протяжении карьеры. Не уверен, что он смог бы играть вместе с Джеймсом», — приводит слова Бэйлисса Parlons-Basket.
- 27 марта 2021
-
16:28
-
14:41
-
13:51
-
13:00
-
11:38
-
10:23
-
09:25
-
09:24
-
09:21
-
08:11
-
08:09
-
06:10
-
05:27
-
01:09
- 26 марта 2021
-
23:58
-
22:35
-
22:32
-
21:51
-
20:55
-
19:49
-
18:51
-
17:47
-
16:46
-
15:48
-
14:42
-
13:58
-
13:23
-
13:18
-
12:48
-
11:57
-
11:14
-
11:12
-
10:44
-
10:00
-
09:55