Агент Леброна назвал игрока с потенциалом Майкла Джордана. Это не его клиент

Рич Пол, агент и друг форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, поделился мнением о бывшем игроке НБА Аллене Айверсоне. По мнению агента, Айверсон обладал потенциалом, который сопоставим с потенциалом легенды НБА Майкла Джордана.
«Влияние Аллена Айверсона в эпоху после Джордана было уникальным. Другого такого игрока не было. Я думаю, что он мог превратиться в настоящий бренд, который бы тянул на миллиард долларов. Сегодня к нему относились бы совсем иначе.
Он был уникальным человеком. То же самое касается его влияния, его способностей. Он приносил огромную пользу, хоть и никогда не делал ничего ради показухи, помогал многим людям», — цитирует агента Essentially Sports.
Примечательно, что Айверсон за карьеру так и не смог ни разу выиграть чемпионат НБА.
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