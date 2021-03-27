ЦСКА потерял Майка Джеймса

Лидер ЦСКА Майк Джеймс не смог доиграть матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом, который проходит в эти минуты. Джеймс вышел в стартовой пятёрке «армейцев», но покинул площадку уже через три минуты.

За это время защитник ЦСКА не набрал ни одного очка, а также допустил две потери. После тайм-аута Джеймс ушёл в раздевалку и больше не возвращался. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦСКА, у Джеймса возникли «проблемы с желудком и температурой».

Американский защитник является одним из самых результативных игроков турнира. В среднем он в Единой лиге ВТБ набирает 15,8 очка за игру. В Евролиге Джеймс записывает себе в актив в среднем 19,3 очка и является лучшим скорером турнира.