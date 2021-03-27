Бывший участник Матча звёзд отчислен из клуба

«Орландо Мэджик» отчислил разыгрывающего Джеффа Тига, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».



Тиг стал игроком «Мэджик» перед дедлайном в результате сделки по Эвану Фурнье с «Бостон Селтикс». «Орландо» изначально предупредил участника Матча звёзд НБА 2015 года, что не рассчитывает на его услуги.



В 34 матчах за «Бостон» в нынешнем сезоне Тиг набирал 6,9 очка и 2,1 передачи в среднем за игру. Ожидается, что на Тига будет спрос в лиге при выходе на рынок свободных агентов. За время выступления в НБА Тиг набирал в среднем 12,3 очка, 5,6 передачи и 2,3 подбора в 805 играх за «Атланта Хоукс», «Индиана Пэйсерс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бостон Селтикс». Лучший этап карьеры Джеффа прошёл в «Атланте».