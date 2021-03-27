Димитрис Итудис: мне очень нравится тренировать эту команду ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал результат матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча закончилась со счётом 102:86 в пользу москвичей.

«Мы были сосредоточены на баскетболе, играли агрессивно, и мне понравился настрой и агрессивность моей команды. Мы никогда не сдавались даже при «-9», мы продолжали сражаться, оставались на одной волне и создавали хорошие ситуации.

Мне понравилась игра, всем тренерам она понравилась, и я думаю, что фанатам тоже нравится, когда они видят командную борьбу, независимо от того, кто наш соперник. И у нас был очень уважаемый оппонент, команда уровня Евролиги, претендент на Еврокубок, УНИКС — один из наших извечных соперников.

Мне очень нравится тренировать эту команду. Нравится борьба, которая в нас есть, конкурентоспособность. Потому что, вы знаете, усердная игра — это то, что просто необходимо для этого уровня. Но усердно играть и соревноваться — это разные вещи. Сегодня мы играли жёстко и соперничали. Таков наш дух, это то, что значит играть за ЦСКА.

Поздравляю команду, мы обыграли очень хорошего соперника, можно сказать, доминировали против него. Итоговая разница, конечно, не отражает расклада сил, им не хватало разыгрывающих, но мы тоже столкнулись с множеством проблем, трудностей. Мы их преодолели. Спасибо моей команде. Они заслуживают всяческих похвал», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.