Майк Джеймс ушёл с паркета в начале игры. Итудис заявил, что объяснять это «пока не время»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал эпизод на первых минутах матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом (102:86), когда защитник Майк Джеймс после диалога с ним во время тайм-аута отправился в раздевалку и не вернулся в игру.



«Я работаю здесь уже семь лет. И отлично понимаю, что значит представлять ЦСКА, знаю историю клуба. И я уважаю игру. Перед игрой я выбрал шесть легионеров на этот матч Лиги ВТБ. Что произошло дальше? Не думаю, что стоит вдаваться в детали. По крайней мере – пока. Пока не время. Но вы знаете мои принципы, моё отношение к работе. Вы прекрасно знаете меня», – приводит слова Итудиса «Р-Спорт».



В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, у Джеймса «проблемы с желудком и температура».