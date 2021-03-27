Димитрис Итудис жёстко отчитал Майка Джеймса перед внезапным уходом игрока. Фото

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис жёстко поговорил с защитником Майком Джеймсом во время тайм-аута в начале матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом (102:86).
Джеймс покинул площадку после перепалки с тренером и не вернулся в игру. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, у Джеймса «проблемы с желудком и температура».
На послематчевой пресс-конференции Итудис прокомментировал инцидент.
«Я работаю здесь уже семь лет. И отлично понимаю, что значит представлять ЦСКА, знаю историю клуба. И я уважаю игру. Перед игрой я выбрал шесть легионеров на этот матч Лиги ВТБ. Что произошло дальше? Не думаю, что стоит вдаваться в детали. По крайней мере – пока. Пока не время. Но вы знаете мои принципы, моё отношение к работе. Вы прекрасно знаете меня», – сказал Итудис.
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