Евгений Пашутин: нужно не давать свободно атаковать Кину

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ с «Калевом». В составе соперника Пашутин выделил лидера команды Маркуса Кина.
«Калев» играет агрессивно в последних матчах. Они предпочитают вести игру от нападения, играют много пик-н-роллов. Кин – мотор команды. Выделяется также Йоэсаар. Вся команда опасна на периметре. Наша задача – как можно быстрее восстановиться, сфокусироваться и навязать ту защиту, которую мы показали в последних играх. Нужно контролировать подбор, плотно сыграть с их снайперами, не давать свободно атаковать Кину. В нападении мы должны играть в умный баскетбол, показать хорошее движение мяча. Летим в Таллин только за победой», — цитирует Пашутина пресс-служба «Локомотива».
Матч состоится 28 марта, в воскресенье. Начало — в 17:00 мск.
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