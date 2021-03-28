Ламаркус Олдридж перешёл в «Бруклин»
Тяжёлый форвард Ламаркус Олдридж перешёл в «Бруклин Нетс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Ранее Олдридж согласился на выкуп контракта с «Сан-Антонио». Считалось, что основным претендентом на баскетболиста является «Майами Хит». Кроме того, Ламаркуса связывали с возможным переходом в «Лос-Анджелес Лейкерс». Ожидается, что в «Бруклине» Олдридж будет выступать на позиции центрового. Ранее «Нетс» подписали ещё одного тяжёлого форварда с многократным опытом участеи в Матче звёзд Блэйка Гриффина, которого главный тренер Стив Нэш также намерен задействовать на пятом номере в «смолл-болл» составе при выходе со скамейки.
35-летний Олдридж отыграл в НБА 15 сезонов. В нынешнем чемпионате он набирает в среднем 13,7 очка и 4,5 подбора.
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