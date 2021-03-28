Эл Хорфорд больше не будет играть в этом сезоне
«Оклахома-Сити Тандер» не будет задействовать центрового Эла Хорфорда до конца сезона, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
«Тандер» не смогли обменять Хорфорда перед дедлайном. «Оклахома-Сити» уделяет особое внимание развитию молодых игроков, поэтому решила не предоставлять игровую практику 34-летнему центровому. Эл будет тренироваться на базе команды и продолжен общаться с товарищами по команде, но не будет активен в играх.
Генеральный менеджер Сэм Прести пообещал работать с Хорфордом и его агентом Джейсоном Глушоном, чтобы обменять игрока после окончания сезона. У Хорфорда еще осталось два года по контракту с зарплатой 53 миллиона долларов. Хорфорд провел 28 игр в этом сезоне и набирал в среднем 14,2 очка и 6,7 подбора за игру.
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