Андре Драммонд определился с новым клубом

«Лос-Анджелес Лейкерс», скорее всего, подпишут центрового Андре Драммонда после выхода с рынка отказов, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Звёздные игроки «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис пытались убедить Драммонда присоединиться к ним, Андре намерен дать положительный ответ на их просьбу. Драммонд согласовал выкуп контракта с «Кливленд Кавальерс» в пятницу перед дедлайном и официально выйдет с рынка отвк в 17:00 по восточному времени в воскресенье.
«Лейкерс» предложат Драммонду контракт на ветераский минимум. Игрок не ставит зарпдату во главу угла, поскольку в «Лос-Анджелесе» он получит место в стартовом составе и возможность побороться за титул чемпиона НБА. Драммонд недавно встречался с «Бостон Селтикс», но в итоге отказался от идеи перехода в этот клуб.
- 28 марта 2021
-
07:31
-
07:25
-
07:15
-
06:39
-
00:21
- 27 марта 2021
-
23:28
-
22:37
-
21:15
-
21:02
-
20:46
-
20:39
-
20:22
-
19:35
-
19:04
-
18:51
-
17:49
-
16:28
-
14:41
-
13:51
-
13:00
-
11:38
-
10:23
-
09:25
-
09:24
-
09:21
-
08:11
-
08:09
-
06:10
-
05:27
-
01:09
- 26 марта 2021
-
23:58
-
22:35
-
22:32
-
21:51
-
20:55