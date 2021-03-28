Андре Драммонд определился с новым клубом

«Лос-Анджелес Лейкерс», скорее всего, подпишут центрового Андре Драммонда после выхода с рынка отказов, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Звёздные игроки «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис пытались убедить Драммонда присоединиться к ним, Андре намерен дать положительный ответ на их просьбу. Драммонд согласовал выкуп контракта с «Кливленд Кавальерс» в пятницу перед дедлайном и официально выйдет с рынка отвк в 17:00 по восточному времени в воскресенье.



«Лейкерс» предложат Драммонду контракт на ветераский минимум. Игрок не ставит зарпдату во главу угла, поскольку в «Лос-Анджелесе» он получит место в стартовом составе и возможность побороться за титул чемпиона НБА. Драммонд недавно встречался с «Бостон Селтикс», но в итоге отказался от идеи перехода в этот клуб.