Грег Попович покорил выдающуюся отметку в НБА

Главный тренер «Сан-Антонио» Грег Попович стал третьим главным тренером в истории НБА, который одержал 1 300 побед в регулярных чемпионатах за карьеру, сообщает официальный «Твиттер» лиги.
Попович достиг исторической отметки после победы «Спёрс» над «Чикаго Буллз» (120:104) в субботнем матче регулярного чемпионата НБА. Лидером по количеству побед в регулярных чемпионатах остаётся бывший наставник Поповича Дон Нельсон (1 335). Второе место по этому показателю занимает Ленни Уилкенс (1 332). 72-летний Попович находится на третьем месте. Грег может выйти на первую строчку, если продолжит тренерскую карьеру в следующем сезоне.
Стоит отметить, что легендарные Джерри Слоун (1221) и Пэт Райли (1210) замыкают топ-5 по числу побед на посту главного тренера.
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