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Сумасшедшая развязка матча в НБА

Сумасшедшая развязка матча в НБА
Баскетбол / НБА 0

Трёхочковый бросок форварда Харрисона Барнса под сирену принес «Сакраменто Кингз» победу в домашнем матче регулярного чемпионата НБА против «Кливленд Кавальерс» (100:98).

За 1,6 секунды до конца четвертой четверти центровой «Кингз» Ришон Холмс нарушил так называемое правило «голтендинг» во время лэй-апа Коллина Секстона, что позволило «Кавальерс» выйти вперед – 98:97. У «Кингз» не было возможности взять тайм-аут, поэтому игрок калифорнийского клуба вводили мяч в игру из-под своего кольца. ДеАарон Фокс нашел передачей Барнса на трёхочковой дуге, Харрисон развернулся и реализовал сложный бросок одновременно с сиреной – 100:98.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA

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