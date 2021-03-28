Дуэйн Уэйд назвал стартовую пятёрку всех времён НБА

Трёхкратный чемпион НБА, прославленный баскетболист Дуэйн Уэйд назвал лучший состав всех времён в истории лиги. В «сториз» на своей странице в «Инстаграме» Уэйд опубликовал коллаж с игроками и подписал: «Моя стартовая пятёрка всех времён».

В неё вошли прославленные баскетболисты Шакил О'Нил, Майкл Джордан, Коби Брайант, Аллен Айверсон и Леброн Джеймс — единственный действующий игрок из этой пятёрки.

До этого Уэйд рассказал, что не считает форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» своим лучшим одноклубником. По словам Уэйда, им был центровой «Майами Хит» Юдонис Хаслем, с которым они выступали вместе на протяжении 15 лет. Ранее Дуэйн также не признал Леброна величайшим игроком в истории. По словам прославленного баскетболиста, для него величайшим всегда будет Майкл Джордан.