Звёзды НБА отреагировали на оглушительный нокаут Нганну в бою с Миочичем

Сегодня, 28 марта, на турнире UFC 260 состоялся титульный бой Стипе Миочича с Фрэнсисом Нганну. Камерунец Нганну стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе, нокаутировав Миочича во втором раунде.

С победой Нганну поздравили звёзды НБА, такие как центровой «Юта Джаз» и сборной Франции Руди Гобер и камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.

Эмбиид также опубликовал фотографию с Нганну.

Посмотреть фотографию можно на странице Джоэла Эмбиида в «Твиттере».

Следующим возможным претендентом на пояс станет 33-летний Джон Джонс, поднимающийся в дивизион выше. На его счету 26 побед и одно поражение в ММА.

Напомним, впервые Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну встретились в январе 2018 года. Тогда американец хорватского происхождения победил единогласным решением судей.