Мальцев: рад за Лёшу Шведа, который вернулся и показал свой уровень

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился впечатлениями от крупной победы своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск» (89:65), отдельно отметив игру в исполнении Алексея Шведа.

«Сегодня мы выиграли первый за очень долгое время матч в родном зале при своих болельщиках, которых я хочу поблагодарить за поддержку. Рад, что во многом выполнили установку на игру. Понятно, что не всё получилось, но мы выиграли все четверти и местами показывали очень хороший баскетбол. При этом соперник не давал нам расслабиться, демонстрировал активную игру с быстрыми переходами, и в матче был определённый нерв.

Рад за Лёшу Шведа, который вернулся на площадку после долгого отсутствия из-за травмы и показал свой уровень. Вся команда в целом очень хорошо сыграла, продемонстрировав командный баскетбол, о чём говорят 25 результативных передач», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».