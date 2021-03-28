Баскетбольный тренер умер во время матча в Санкт-Петербурге

В воскресенье, 28 марта, в Санкт-Петербурге скончался тренер по баскетболу Виктор Королев, сообщает официальный сайт РФБ. Трагедия произошла прямо о время матча за бронзовые медали Первенства России. Виктор Валентинович не дожил до финального свистка.

«В заключительный день прошли только шесть игр за места с пятого по 16-е. Встреча за третье место между „Санкт-Петербургом — 1“ и „Москвой-3“ была прервана на девятой минуте. Главный тренер петербурженок Виктор Королёв потерял сознание и скоропостижно скончался», — сказано в записи.

Тренером Виктор Королев работал с 1990 года. Образование получил в Вольском высшем военном училище имени Ленинского комсомола, после этого прошел переподготовку в НГУ имени Лесгафта. На момент смерти ему было 53 года.



Матч после смерти тренера решено было не доигрывать. Его завершение состоится позже — о дате и времени Федерация баскетбола сообщит дополнительно.