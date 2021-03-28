«Локомотив-Кубань» в гостях победил «Калев», набрав 105 очков

В Таллине завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Калев» принимал «Локомотив-Кубань». Команда из Краснодара удачно начала встречу, поведя после первой четверти с разницей в три очка — 29:26. Но к большому перерыву «Калев» вырвался вперёд — 54:48.

В третьей десятиминутке «железнодорожники» совершили мощный рывок, благодаря которому к концу четверти вели с перевесом в семь очков — 81:74. В заключительном игровом отрезке подопечные Пашутина умели дожать «Калев» и одержали победу с разницей в 11 очков — 105:94.

Самым результативным в составе победителей стал Миндаугас Кузминскас, собравший коллекцию из 20 очков, 4 подборов и 6 передач. У «Калева» 20 очков в актив записал Морис Кэмп.