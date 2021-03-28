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«Локомотив-Кубань» в гостях победил «Калев», набрав 105 очков

«Локомотив-Кубань» в гостях победил «Калев», набрав 105 очков
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Таллине завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Калев» принимал «Локомотив-Кубань». Команда из Краснодара удачно начала встречу, поведя после первой четверти с разницей в три очка — 29:26. Но к большому перерыву «Калев» вырвался вперёд — 54:48.

В третьей десятиминутке «железнодорожники» совершили мощный рывок, благодаря которому к концу четверти вели с перевесом в семь очков — 81:74. В заключительном игровом отрезке подопечные Пашутина умели дожать «Калев» и одержали победу с разницей в 11 очков — 105:94.

Самым результативным в составе победителей стал Миндаугас Кузминскас, собравший коллекцию из 20 очков, 4 подборов и 6 передач. У «Калева» 20 очков в актив записал Морис Кэмп.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
28 марта 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
94 : 105
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Калев: Кемп - 20, Льюис - 14, Нургер - 13, Ёэсаар - 12, Кин - 10, Курбас - 10, Томас - 10, Дорбек - 3, Таунс - 2, Кауфманис, Сунелик, Хермет
Локомотив-Кубань: Кузминскас - 20, Гордон - 19, Каммингс - 18, Уильямс-Госс - 15, Линч - 14, Мартюк - 6, Калниетис - 5, Долинин - 4, Емченко - 2, Мотовилов - 2, Калинов, Сычков
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