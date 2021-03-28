Гомельский удалил из списка претендентов на титул Евролиги два топ-клуба и оставил ЦСКА
Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос одного из подписчиков, можно ли считать «Барселону», «Реал», «Фенербахче», «Анадолу Эфес» и ЦСКА основными претендентами на победу в Евролиге. По словам специалиста, из этого списка следовало бы исключить команду из Мадрида, а также «Фенербахче».
«Я бы удалил из списка «Реал» и «Фенербахче», но добавил «Милан». А самый сильный претендент — «Барселона», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, «Барселона» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. Второе место у ЦСКА, третье место занимает «Анадолу Эфес», а четвёртая позиция у «Милана». «Фенербахче» и «Реал» занимают шестое и седьмое места соответственно.
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