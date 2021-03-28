Остин Риверс отчислен из клуба и находится на грани перехода в контендер

Клуб НБА «Оклахома-Сити Тандер» отчислил разыгрывающего Остина Риверса, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».



«Милуоки Бакс» считаются фаворитом на подписание Риверса. «Тандер» создали дополнительное место в заявке за счёт отчисления Риверса, которого команда выменяла перед дедлайном из «Нью-Йорк Никс». Риверс набирал в среднем 7,3 очка, 2,2 подбора за игру, 2,0 передачи за игру в 21 матче нынешнего сезона. Риверс не выходил на площадку с 13 февраля. «Нью-Йорк» предпочёл сделать ставку на Деррика Роуза и отказался задействовать Остина.

Остин Риверс — сын главного тренера «Филадельфии Сиксерс» Дока Риверса. Ранее он выступал под его руководством в «Лос-Анджелес Клипперс».