Игрок сборной Украины сменил фамилию
Форвард сборной Украины и киевского «Будивельника», ранее известный как Максим Пустозвонов, принял решение сменить фамилию. Теперь он стал Максимом Звоновым.
«Я поменял фамилию. Давно хотел это сделать. Я провёл исследование с профессором, который изучает фамильное дерево. Моя фамилия пошла от фамилии Звонов, потом в каком-то колене появился Пустозвонов. Мне с такой фамилией не всегда было комфортно в жизни, и я сказал: «Когда у меня будет сын, у меня будет достаточно энергии пойти и поменять фамилию».
Просто убрал приставку, которая мне доставляла дискомфорт. Жена была не против фамилии Пустозвонова, но ей будет лучше и комфортнее с фамилией Звонова», — приводит слова Максима портал «Гордон».
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