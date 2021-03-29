Игрок сборной Украины сменил фамилию

Форвард сборной Украины и киевского «Будивельника», ранее известный как Максим Пустозвонов, принял решение сменить фамилию. Теперь он стал Максимом Звоновым.

«Я поменял фамилию. Давно хотел это сделать. Я провёл исследование с профессором, который изучает фамильное дерево. Моя фамилия пошла от фамилии Звонов, потом в каком-то колене появился Пустозвонов. Мне с такой фамилией не всегда было комфортно в жизни, и я сказал: «Когда у меня будет сын, у меня будет достаточно энергии пойти и поменять фамилию».

Просто убрал приставку, которая мне доставляла дискомфорт. Жена была не против фамилии Пустозвонова, но ей будет лучше и комфортнее с фамилией Звонова», — приводит слова Максима портал «Гордон».