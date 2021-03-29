Андре Драммонд лаконично отреагировал на переход в «Лейкерс»

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс», центровой Андре Драммонд отреагировал на переход в клуб из Калифорнии. 27-летний игрок опубликовал фото в форме новой команды.

«Берёмся за работу», — написал Драммонд в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Драммонда.

Ранее сообщалось, что Драммонд согласовал выкуп контракта с «Кливленд Кавальерс» в пятницу перед дедлайном и официально выйдет с рынка в 17:00 по восточному времени в воскресенье.

«Лейкерс» предложили Драммонду контракт на ветеранский минимум. Игрок не ставит зарплату во главу угла, поскольку в «Лос-Анджелесе» получит место в стартовом составе и возможность бороться за титул чемпиона НБА. Драммонд недавно встречался с «Бостон Селтикс», но в итоге отказался от идеи перехода в этот клуб.

Драммонд играл за «Кливленд» с 2020 года. Ранее центровой с 2012 года выступал за «Детройт Пистонс».