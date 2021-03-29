«Оклахома» скопила 34 драфт-пика на следующие 7 лет
«Оклахома-Сити Тандер» увеличила количество выборов на драфте. «Тандер» обменяли разыгрывающего Джорджа Хилла в «Филадельфию Сиксерс». Благодаря этому обмену «Оклахома-Сити» получила пик второго раунда 2025 и 2026 годов.
Ранее очередной пик в драфте «Оклахома» получила после того, как согласилась обменять своего форварда Тревора Аризу на центрового «Майами Хит» Майерса Леонарда. Он оказался в центре скандала после того, как во время стрима использовал антисемитскую лексику.
Нынешний сезон для «Оклахомы» складывается не слишком удачно. Сейчас команда занимает лишь 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Оклахома» одержала 19 побед и потерпела 26 поражений. У команды уже практически нет шансов на выход в плей-офф.
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