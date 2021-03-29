Назван контендер, которому Андре Драммонд отказал ради «Лейкерс»

Известный спортивный журналист Джаред Вайсс утверждает, что новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Андре Драммонд мог перейти в «Бостон Селтикс». По данным источника, центровой отказал команде из «Бостона», чтобы перейти в «Лейкерс».
«Селтикс» были фаворитами в борьбе за Драммонда до того, как он выбрал Лос-Анджелес. И Драммонд сразу начал показывать лидерские качества, пока «Лейкерс» остаются без Леброна и Энтони Дэвиса», — написал журналист в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что Драммонд согласовал выкуп контракта с «Кливленд Кавальерс» в пятницу перед дедлайном и официально выйдет с рынка в 17:00 по восточному времени в воскресенье.
«Лейкерс» предложили Драммонду контракт на ветеранский минимум. Игрок не ставит зарплату во главу угла, поскольку в «Лос-Анджелесе» он получит место в стартовом составе и возможность побороться за титул чемпиона НБА. Драммонд недавно встречался с «Бостон Селтикс», но в итоге отказался от идеи перехода в этот клуб.
Драммонд играл за «Кливленд» с 2020 года. Ранее центровой с 2012 года выступал за «Детройт Пистонс».
- 29 марта 2021
-
13:40
-
12:54
-
11:59
-
11:28
-
10:41
-
09:45
-
09:07
-
07:43
-
05:46
-
00:43
- 28 марта 2021
-
23:23
-
21:04
-
20:54
-
19:52
-
18:56
-
18:01
-
17:30
-
17:24
-
16:44
-
15:54
-
15:40
-
14:18
-
13:03
-
12:08
-
11:39
-
11:19
-
09:03
-
08:31
-
08:28
-
07:31
-
07:25
-
07:15
-
06:39
-
00:21
- 27 марта 2021
-
23:28