Назван контендер, которому Андре Драммонд отказал ради «Лейкерс»

Известный спортивный журналист Джаред Вайсс утверждает, что новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Андре Драммонд мог перейти в «Бостон Селтикс». По данным источника, центровой отказал команде из «Бостона», чтобы перейти в «Лейкерс».

«Селтикс» были фаворитами в борьбе за Драммонда до того, как он выбрал Лос-Анджелес. И Драммонд сразу начал показывать лидерские качества, пока «Лейкерс» остаются без Леброна и Энтони Дэвиса», — написал журналист в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Драммонд согласовал выкуп контракта с «Кливленд Кавальерс» в пятницу перед дедлайном и официально выйдет с рынка в 17:00 по восточному времени в воскресенье.

«Лейкерс» предложили Драммонду контракт на ветеранский минимум. Игрок не ставит зарплату во главу угла, поскольку в «Лос-Анджелесе» он получит место в стартовом составе и возможность побороться за титул чемпиона НБА. Драммонд недавно встречался с «Бостон Селтикс», но в итоге отказался от идеи перехода в этот клуб.

Драммонд играл за «Кливленд» с 2020 года. Ранее центровой с 2012 года выступал за «Детройт Пистонс».