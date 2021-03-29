Майк Джеймс отстранён от игр ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отстранил защитника команды Майка Джеймса от матчей, сообщает пресс-служба москвичей. О сроках отстранения ничего не сообщается.

Ранее Джеймс покинул площадку после перепалки с главным тренером ЦСКА. Это произошло во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис на послематчевой пресс-конференции заявил, что «пока не время» комментировать случившееся. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Самым результативным игроком матча стал Уилл Клайберн, который принёс ЦСКА 24 очка. После этой победы армейцы обошли УНИКС в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и поднялись на второе место.

В нынешнем сезоне у Джеймса и Итудиса уже неоднократно возникали конфликты.