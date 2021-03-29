Майк Джеймс отстранён от игр ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отстранил защитника команды Майка Джеймса от матчей, сообщает пресс-служба москвичей. О сроках отстранения ничего не сообщается.
Ранее Джеймс покинул площадку после перепалки с главным тренером ЦСКА. Это произошло во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис на послематчевой пресс-конференции заявил, что «пока не время» комментировать случившееся. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. Самым результативным игроком матча стал Уилл Клайберн, который принёс ЦСКА 24 очка. После этой победы армейцы обошли УНИКС в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и поднялись на второе место.
В нынешнем сезоне у Джеймса и Итудиса уже неоднократно возникали конфликты.
- 29 марта 2021
-
16:50
-
16:29
-
16:09
-
15:29
-
14:33
-
13:40
-
12:54
-
11:59
-
11:28
-
10:41
-
09:45
-
09:07
-
07:43
-
05:46
-
00:43
- 28 марта 2021
-
23:23
-
21:04
-
20:54
-
19:52
-
18:56
-
18:01
-
17:30
-
17:24
-
16:44
-
15:54
-
15:40
-
14:18
-
13:03
-
12:08
-
11:39
-
11:19
-
09:03
-
08:31
-
08:28
-
07:31