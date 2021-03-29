Майк Джеймс — после отстранения: думаю, досмотрю «Боруто» и перейду на «Атаку на титанов»

Защитник ЦСКА Майк Джеймс на своей странице в «Твиттере» в шутливой форме рассказал, чем планирует заниматься во время отстранения.

«Думаю, после того как досмотрю «Боруто», перейду на «Атаку на титанов», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис на послематчевой пресс-конференции заявил, что «пока не время» комментировать случившееся. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. В нынешнем сезоне у Джеймса и Итудиса уже неоднократно возникали конфликты.