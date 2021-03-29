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Майк Джеймс: менеджер «Милана» в последний момент сообщил, что они не хотят видеть меня

Майк Джеймс: менеджер «Милана» в последний момент сообщил, что они не хотят видеть меня
Баскетбол / Евролига 0
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Защитник ЦСКА Майк Джеймс ответил пользователю «Твиттера» vitorio, который упрекнул его в проблемном поведении после отстранения от матчей команды по решению главного тренера Димитриса Итудиса.

«История повторяется. Разные команды, разные сезоны, тот же игрок, та же ситуация… Забавно вспоминать его, пишущего сообщения о проблемах в других клубах», — написал vitorio.

«Напомни о других командах, пожалуйста. Не помню ничего такого», — ответил Джеймс.

Пользователь напомнил Джеймсу об отчислении из «Милана» в межсезонье-2019 по решению главного тренера Этторе Мессины.

«Какие ещё проблемы в «Милане»? Такие, что новый тренер шесть раз за лето обсуждал со мной в FaceTime, как мы будем играть в следующем сезоне, а затем в последний момент генеральный менеджер отправил мне мейл со словам, что они не хотят меня видеть?» — написал Джеймс.

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