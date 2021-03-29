Майк Джеймс: не терпится завершить карьеру и больше ни с кем из вас не разговаривать
Защитник ЦСКА Майк Джеймс опубликовал на своей странице в «Твиттере» неоднозначное сообщение.
«Мне не терпится завершить карьеру и больше ни с кем из вас не разговаривать», — написал Джеймс.
Напомним, на данный момент Джеймс отстранён от участия в матчах ЦСКА.
Во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис на послематчевой пресс-конференции заявил, что «пока не время» комментировать случившееся. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86. В нынешнем сезоне у Джеймса и Итудиса уже неоднократно возникали конфликты.
Майк Джеймс — после отстранения: думаю, досмотрю «Боруто» и перейду на «Атаку на титанов»
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