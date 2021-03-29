Майк Джеймс: я — MVP Евролиги, но награду мне не дадут

Защитник ЦСКА Майк Джеймс ответил на вопрос, кого он считает самым ценным игроком нынешнего сезона Евролиги.

«Кто MVP Евролиги? Майк Джеймс! Но награду мне, скорее всего, не дадут. Назову Николу Миротича или Василие Мичича, раз уж я её не получу», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, на данный момент Джеймс отстранён от участия в матчах ЦСКА.

Во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис на послематчевой пресс-конференции заявил, что «пока не время» комментировать случившееся. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86.

В следующем матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА предстоит встреча с «Зенитом».