Экс-тренер ЦСКА — о Майке Джеймсе: у меня бы такого игрока в команде не было

Бывший член тренерского штаба сборной России и ЦСКА Дмитрий Шакулин высказался об отстранении защитника Майка Джеймса от матчей команды.

«Когда я шесть лет работал тренером в ЦСКА, то мы уделяли огромное внимание характеру игрока. Всегда много общались не только с потенциальным новичком, но и его бывшими партнёрами, тренерами. Как он ведёт себя в быту, в раздевалке, как выдерживает напряжённые моменты… Это напрямую влияет на результат. В бой можно идти только тогда, когда ты уверен в каждом баскетболисте своего ростера. Командный дух — это не просто слова. Очевидно, что в Джеймсе нельзя быть уверенным.



ЦСКА очень зависим от Джеймса, безусловно. Не вдаваясь в подробности, под него заточена вся атакующая игра. Особенно это стало ясно после травмы Милутинова. Но когда игроку наплевать на команду или на тренера — это неприемлемо. У меня бы такого баскетболиста в команде не было», — приводит слова Шакулина «Спорт-экспресс».