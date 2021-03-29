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Определены игроки недели в НБА

Определены игроки недели в НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс и защитник «Шарлотт Хорнетс» Терри Розир признаны игроками недели в Западной и Восточной конференции НБА соответственно, сообщает официальный «твиттер» лиги.

Фокс набирал в среднем 36,8 очка, 3,5 подбора и 5,5 передачи. «Сакраменто» выиграл все четыре матча недели и в турнирной таблице Западной конференции приблизился к зоне турнира плей-ин на расстояние одной победы.

Розир записывал себе в актив в среднем 24,3 очка, 5,3 подбора и 5,5 передачи. «Шарлотт» выиграл три матча при одном поражении. Команда находится на пятом месте в Восточной конференции. «Хорнетс» были вынуждены обходиться без разыгрывающего Ламело Болла, который пропустит минимум месяц из-за травмы запястья.

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