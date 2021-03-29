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Димитрис Итудис: ЦСКА бьётся, борется со своими препятствиями

Димитрис Итудис: ЦСКА бьётся, борется со своими препятствиями
Баскетбол / Евролига 0
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом».

«Зенит» — очень хорошая команда. В этом году мы сыграли с ними дважды в официальных матчах и ещё пару раз в товарищеских встречах. У них хорошая, налаженная игра, они сбалансированы по всем линиям как на периметре, так и под кольцом. Пангос руководит представлением, если так можно сказать, у него очень хорошая поддержка в лице Томаса, снайперов на дуге, «больших» игроков, которые делают отличную работу. В целом это команда, которая играет в отличный, организованный баскетбол, они хорошо двигают мяч. Мы вышли на заключительный этап регулярного чемпионата, мы включили лучший режим в атаке и защите, мы бьёмся, боремся со своими препятствиями, сконцентрированы и решительны как команда, мы полностью сконцентрированы на этом», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

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